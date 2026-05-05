Master List of Bandai WonderSwan link cable compatible games

The Bandai WonderSwan (WS) and WonderSwan Color (WSC) have many games that support multiplayer by using the WonderSwan link cable. Out of the 200 games released on WS and WSC, 108 titles support the link cable.

Here is a list of WonderSwan and WonderSwan Color titles compatible with the link cable. If any are missing, please connect with me so this list can be updated accordingly.

Last updated 04-16-2026

Anchorz Field

Armored Unit

Bakusou Dekotora Densetsu for WonderSwan

Battle Spirits: Digimon Frontier

Beatmania for WonderSwan

Cardcaptor Sakura: Sakura to Fushigi na Clow Card

Chaos Gear ~Michibika reshi mono~

Chō Aniki: Otoko No Tamafuda

Chocobo no Fushigi na Dungeon for WonderSwan

Chou Denki Card Battle “Yōfu Makai” Kikuchi Hideyuki

Dark Eyes: BattleGate

Digimon Adventure 02: D1 Tamers

Digimon Adventure 02: Tag Tamers

Digimon Adventure: Anode Tamer

Digimon Adventure: Cathode Tamer

Digimon Anode/Cathode Tamer: Veedramon Version

Digimon Card Game Ver. WSC

Digimon Tamers: Battle Spirit

Digimon Tamers: Battle Spirit Ver. 1.5

Digimon Tamers: Brave Tamer

Digital Monster Ver.WonderSwan

Digital Monsters: D-Project

Digital Partner

Dokodemo Hamster

Dokodemo Hamster 3

D’s Garage21 Kōbo Game: Tane o maku tori

Engacho! for WonderSwan

Final Lap 2000

Final Lap Special

Fire Pro Wrestling for WonderSwan

Fishing Freaks: Bass Rise for Wonder Swan

Flash Koibito-Kun

From the TV Animation:One Piece ~Mezase Kaizokuou!~

Front Mission

Gekitou! Crush Gear Turbo: Gear Champion League

Golden Axe

Gomokunarabe & Reversi Tōryūmon

Gransta Chronicle

Guilty Gear Petit

Guilty Gear Petit 2

Gunpey

Gunpey EX

Hanafuda Shiyouyo

Harobots

Hataraku Chocobo

Inuyasha: Fuuun Emaki

Kakutō Ryōri Densetsu: Bistro Recipe -Wonder Battle Hen-

Kinnikuman Nisei: Choujin Seisenshi

Kinnikuman Nisei: Dream Tag Match

Kosodate Quiz Dokodemo My Angel

Kurupara

Kyousouba Ikusei Simulation: Keiba

Lode Runner for WonderSwan

Magical Drop for WonderSwan

Mahjong Tōryūmon

Medarot Perfect Edition (Kabuto Version)

Medarot Perfect Edition (Kuwagata Version)

Meitantei Conan: Nishi No Meitantei Saidai No Kiki!?

Meitantei Conan: Yuugure Oujo

Metakomi Therapy: Nee Kiite!

Mingle Magnet

Mobile Suit Gundam MSVS

Moero!! Pro Yakyuu Rookies

Naruto: Konoha Ninpouchou

Neon Genesis Evangelion: Shito Ikusei

Nice On

Nihon Pro Mahjong Renmei Kōnin Tetsuman

Nobunaga no Yabō for WonderSwan

One Piece: Swan Colosseum

One Piece: Treasure Wars

One Piece: Treasure Wars 2

Pocket Fighter

Pro Mahjong Kiwame for WonderSwan

Puyo Puyo 2

Puzzle Bobble

Raku Jongg

Sangokushi for WonderSwan

SD Gundam Eiyuuden: Kishi Densetsu

SD Gundam Eiyuuden: Musha Densetsu

SD Gundam G Generation: Gather Beat 2

SD Gundam G Generation: Mono-Eye Gundams

SD Gundam: Emotional Jam

SD Gundam: G Generation Gather Beat

SD Gundam: Gashapon Senki -Episode One-

SD Gundam: Operation U.C.

Senkai-den Nii: TV Animation Senkai-den hōshin engi yori

Senkaiden: TV Animation Senkaiden Houshin Engi Yori

Sen-Know Millennium

Shaman King: Asu he no Ishi

Shanghai Pocket

Shōgi Tōryūmon

Soroban Gu

Space Invaders

Star Hearts

Taikyoku Igo Heisei Kiin

Tarepanda no Gunpey

Tekken Card Challenge

Tetris

Time Bokan Series: Bokan Densetsu: Buta mo Odaterya Doronboo

Tokyo Majin Gakuen: Fuju Hōroku

Ultraman – Hikari no Kuni no Shisha

Umitsuri ni ikou!

Vaitz Blade

Wild Card

Wizardry Scenario 1: Proving Grounds of the Mad Overlord

Wonder Stadium

Wonder Stadium ’99

X: Card of Fate

XI (sai) Little