Master List of Bandai WonderSwan link cable compatible games

The Bandai WonderSwan (WS) and WonderSwan Color (WSC) have many games that support multiplayer by using the WonderSwan link cable. Out of the 200 games released on WS and WSC, 108 titles support the link cable.
Here is a list of WonderSwan and WonderSwan Color titles compatible with the link cable. If any are missing, please connect with me so this list can be updated accordingly.
Last updated 04-16-2026
Anchorz Field
Armored Unit
Bakusou Dekotora Densetsu for WonderSwan
Battle Spirits: Digimon Frontier
Beatmania for WonderSwan
Cardcaptor Sakura: Sakura to Fushigi na Clow Card
Chaos Gear ~Michibika reshi mono~
Chō Aniki: Otoko No Tamafuda
Chocobo no Fushigi na Dungeon for WonderSwan
Chou Denki Card Battle “Yōfu Makai” Kikuchi Hideyuki
Dark Eyes: BattleGate
Digimon Adventure 02: D1 Tamers
Digimon Adventure 02: Tag Tamers
Digimon Adventure: Anode Tamer
Digimon Adventure: Cathode Tamer
Digimon Anode/Cathode Tamer: Veedramon Version
Digimon Card Game Ver. WSC
Digimon Tamers: Battle Spirit
Digimon Tamers: Battle Spirit Ver. 1.5
Digimon Tamers: Brave Tamer
Digital Monster Ver.WonderSwan
Digital Monsters: D-Project
Digital Partner
Dokodemo Hamster
Dokodemo Hamster 3
D’s Garage21 Kōbo Game: Tane o maku tori
Engacho! for WonderSwan
Final Lap 2000
Final Lap Special
Fire Pro Wrestling for WonderSwan
Fishing Freaks: Bass Rise for Wonder Swan
Flash Koibito-Kun
From the TV Animation:One Piece ~Mezase Kaizokuou!~
Front Mission
Gekitou! Crush Gear Turbo: Gear Champion League
Golden Axe
Gomokunarabe & Reversi Tōryūmon
Gransta Chronicle
Guilty Gear Petit
Guilty Gear Petit 2
Gunpey
Gunpey EX
Hanafuda Shiyouyo
Harobots
Hataraku Chocobo
Inuyasha: Fuuun Emaki
Kakutō Ryōri Densetsu: Bistro Recipe -Wonder Battle Hen-
Kinnikuman Nisei: Choujin Seisenshi
Kinnikuman Nisei: Dream Tag Match
Kosodate Quiz Dokodemo My Angel
Kurupara
Kyousouba Ikusei Simulation: Keiba
Lode Runner for WonderSwan
Magical Drop for WonderSwan
Mahjong Tōryūmon
Medarot Perfect Edition (Kabuto Version)
Medarot Perfect Edition (Kuwagata Version)
Meitantei Conan: Nishi No Meitantei Saidai No Kiki!?
Meitantei Conan: Yuugure Oujo
Metakomi Therapy: Nee Kiite!
Mingle Magnet
Mobile Suit Gundam MSVS
Moero!! Pro Yakyuu Rookies
Naruto: Konoha Ninpouchou
Neon Genesis Evangelion: Shito Ikusei
Nice On
Nihon Pro Mahjong Renmei Kōnin Tetsuman
Nobunaga no Yabō for WonderSwan
One Piece: Swan Colosseum
One Piece: Treasure Wars
One Piece: Treasure Wars 2
Pocket Fighter
Pro Mahjong Kiwame for WonderSwan
Puyo Puyo 2
Puzzle Bobble
Raku Jongg
Sangokushi for WonderSwan
SD Gundam Eiyuuden: Kishi Densetsu
SD Gundam Eiyuuden: Musha Densetsu
SD Gundam G Generation: Gather Beat 2
SD Gundam G Generation: Mono-Eye Gundams
SD Gundam: Emotional Jam
SD Gundam: G Generation Gather Beat
SD Gundam: Gashapon Senki -Episode One-
SD Gundam: Operation U.C.
Senkai-den Nii: TV Animation Senkai-den hōshin engi yori
Senkaiden: TV Animation Senkaiden Houshin Engi Yori
Sen-Know Millennium
Shaman King: Asu he no Ishi
Shanghai Pocket
Shōgi Tōryūmon
Soroban Gu
Space Invaders
Star Hearts
Taikyoku Igo Heisei Kiin
Tarepanda no Gunpey
Tekken Card Challenge
Tetris
Time Bokan Series: Bokan Densetsu: Buta mo Odaterya Doronboo
Tokyo Majin Gakuen: Fuju Hōroku
Ultraman – Hikari no Kuni no Shisha
Umitsuri ni ikou!
Vaitz Blade
Wild Card
Wizardry Scenario 1: Proving Grounds of the Mad Overlord
Wonder Stadium
Wonder Stadium ’99
X: Card of Fate
XI (sai) Little
